Il Genoa ci ripensa: addio Vieira, Il Secolo XIX: "Ribaltone nella notte di Halloween"
Il Genoa cambia guida tecnica. A scuotere l'ambiente rossoblù è stata la notizia che, nella mattina di Ognissanti, ha visto la risoluzione consensuale con il tecnico Patrick Vieira con il duo formato da Murgita e Criscito in panchina a Reggio Emilia domani sera. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Ribaltone nella notte di Halloween. Il Genoa ci ripensa: addio Vieira".
