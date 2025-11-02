Il Genoa ci ripensa: addio Vieira, Il Secolo XIX: "Ribaltone nella notte di Halloween"

Il Genoa cambia guida tecnica. A scuotere l'ambiente rossoblù è stata la notizia che, nella mattina di Ognissanti, ha visto la risoluzione consensuale con il tecnico Patrick Vieira con il duo formato da Murgita e Criscito in panchina a Reggio Emilia domani sera. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Ribaltone nella notte di Halloween. Il Genoa ci ripensa: addio Vieira".