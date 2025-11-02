La stagione di Vieira al Genoa attraverso le medie voto: solo un tecnico ha fatto peggio

Patrick Vieira non è più allenatore del Genoa, lascia i rossoblù dopo 37 partite nelle quali ha raccolto 10 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte con una media punti di 1.14. Ma come è andato nelle pagelle?

La stagione 2025/26 si chiude con un 5.50, che fa di lui il penultimo per media voti col solo Stefano Pioli a fare peggio (5.28). Vieira perde anche il confronto con Igor Tudor, tecnico esonerato dalla Juventus che ha chiuso con un 5.94.

In questa stagione, Vieira non è mai andato oltre il 6 in pagella, nelle partite contro Juventus, Como, Bologna e Napoli. Un deciso passo indietro rispetto all'anno scorso, quando era subentrato alla 13ª giornata al posto di Alberto Gilardino e chiuse con un ottimo 6.27.