Genoa, Perin: "Mai pentito di essere andato alla Juve. In Champions tifo per loro"

Mattia Perin, attuale portiere del Genoa ed ex juventino, nel corso di una diretta instagram con la pagina "Juve Passion 1897" ha rilasciato queste dichiarazioni: "Non sono pentito di essere andato alla Juve come qualcuno potrebbe pensare. Ho imparato tanto in bianconero, anzi, quasi tutto. E' la mentalità incredibile di tutto l'ambiente che si impara. I successi che ottengono, non sono casuali: c'è una mole di lavoro incredibile, prima e dopo l'allenamento e da parte di tutti. Per vincere la Champions poi si sa, ci vuole anche fortuna, ma io tifo per loro. Io posso parlare solo bene di come sono stato accolto. E' incredibile la mentalità e l'organizzazione che ti trasmettono la società". A riportarlo è Tuttosport.