Genoa, Preziosi conferma l'allenatore: "Ballardini resta, con lui abbiamo cambiato rotta"

Il Secolo XIX riporta le parole di Enrico Preziosi, presidente del Genoa che ha ufficialmente confermato il suo allenatore: "Ballardini resta, con lui abbiamo cambiato rotta". Il tecnico romagnolo dunque guiderà il Genoa anche nella prossima stagione. "Ballardini è confermato, ci vedremo insieme la prossima settimana per costruire la squadra secondo le sue indicazioni" ha detto il presidente Preziosi. Con la salvezza è scattato il rinnovo automatico e l'allenatore ripartirà dal Genoa. "Abbiamo sofferto, ma con il mister abbiamo cambiato rotta e ci siamo salvati. Ora dovremo vederci per fare le scelte giuste per migliorarci. Ho avuto qualche problema di salute - ha detto il patron - Ora potremo vederci per progettare il Genoa del futuro".