Genoa, ritorno al gol di Mattia Destro: doppia cifra con la quarta maglia diversa in Serie A

62 giorni dopo. Tanti ne sono trascorsi dall’ultima volta in cui Mattia Destro ha gonfiato la rete. Una doppietta, per la precisione, contro il Crotone nel successo esterno del Genoa di Ballardini per 3-1 lo scorso 31 gennaio. Il numero 23 rossoblu ha realizzato sabato scorso il vantaggio momentaneo contro la Fiorentina dopo un assist al bacio da parte di Gianluca Scamacca, suo partner d’attacco. Una marcatura importante che permette al bomber ascolano che può raggiungere la doppia cifra. Sono infatti 10 i gol stagionale che rappresentano un bottino importante per un giocatore che è tornato sui suoi livelli standard realizzativi.

Le doppie cifre di Destro - Non solo la doppia cifra. Non solo il riscatto che scatta automaticamente. Mattia Destro ha raggiunto un altro traguardo importante diventando il 15° giocatore a raggiungere quota 10 gol con quattro maglie differenti. La prima volta nella stagione 2011/2012 con la maglia del Siena quando collezionò 12 gol, la seconda invece nel 2013/2014 a Roma con i giallorossi quando gonfiò la rete in 13 occasioni. Nella stagione 2016/2017 con il Bologna invece segnò 11 volte prima delle 10 con i liguri. Adesso ci sono nove partite per incrementare il bottino. E aiutare il Genoa a raggiungere la salvezza.