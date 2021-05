Genoa, Scamacca passa a Lucci: la nota in replica della Football Trade

Nella mattinata di oggi è arrivato l’annuncio da parte della agenzia di procuratori World Soccer Agency di Alessandro Lucci dell’approdo nella loro scuderia di Gianluca Scamacca, attaccante oggi al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. In merito al cambio di agente da parte dell’attaccante dell’Under21 (l’ennesimo dopo i passaggi con Paolillo e Raiola) arriva la nota della Football Trade, agenzia che precedentemente gestiva il calciatore, di Paolo Paloni:

“Abbiamo appreso, in data odierna, dell’avvenuta conclusione di un contratto di mandato tra il calciatore Gianluca Scammacca e la WSA Srl, dell’agente Alessandro Lucci. Al riguardo, riteniamo doveroso sottolineare che è in essere tra il calciatore Gianluca Scammacca e la nostra Football Trade Srl un contenzioso avente ad oggetto la validità e l’efficacia del contratto di Mandato sottoscritto nell’ottobre 2020.

Ove tale contenzioso esitasse in una pronuncia di permanente validità ed efficacia di detto contratto, Tutti gli accordi conclusi successivamente ad esso, tra cui anche quello con la WSA, risulterebbero nulli ed in violazione del vigente regolamento agenti”.