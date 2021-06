Genoa, si riparte da Ballardini: il tecnico ravennate è il punto fermo dei rossoblu

Il valzer degli allenatori impazza in Italia. Non a Genova. O meglio, non nella Genova rossoblu. In un momento dove molte panchine sono cambiate e altre si apprestano a cambiare oppure sono comunque in via di definizione, il Genoa invece ha la sua roccia. Il suo punto di riferimento da cui ripartire, Davide Ballardini. Dopo la salvezza nella passata stagione, è scattato il rinnovo automatico e sarà dunque il tecnico ravennate a guidare il Vecchio Balordo nel prossimo campionato. Adesso resta da delineare quale sarà l’organico a disposizione ma ci sarà tutto il tempo per pianificare il futuro.

Salvezza anticipata - Il cammino in sella al club più antico d'Italia è stato eccellente con i numeri che, come spesso sottolineato, sono tutti dalla sua parte. 32 punti fatti dal suo ritorno a Genova e un cammino importante che ha risollevato una squadra in fondo alla classifica con solo 7 punti all’attivo fino alla salvezza ottenuta con due giornate di anticipo dopo il successo netto sul campo del Bologna. Un percorso difficile, come lui stesso ha sottolineato, ma alla fine vincente grazie ad un lavoro d’equipe condiviso col suo staff, con la società e col gruppo.

Rivoluto da Preziosi - Nonostante un rapporto negli anni passati fatto di tira e molla, è stato lo stesso presidente Enrico Preziosi a riaccogliere il tecnico ravennate. Una scelta che ha pagato visto il cammino del Grifone sotto la quarta gestione Ballardini. "Se oggi sono qui - aveva riconosciuto l’allenatore rossoblu dopo la firma della mattonella del celebre muretto di Alassio - e abbiamo fatto una grande impresa è anche merito suo perché mi ha rivoluto qui".

La conferma di Marroccu - La conferma era arrivata tempo fa, poco prima della sfida in casa del Milan. Già il 18 aprile scorso, dalla pancia di San Siro, il direttore sportivo Francesco Marroccu era stato molto chiaro sul futuro del suo allenatore. Ai microfoni di DAZN, infatti, il dirigente non aveva lasciato spazio ad alcuna interpretazione confermando il mister. "Ballardini? Resta al 100%". Nessun problema dunque per il futuro. Il Genoa riparte da Davide Ballardini.