Genoa-Spezia, le formazioni ufficiali: Ballardini schiera tre punte, Italiano lancia Nzola

La 33a giornata di campionato si apre con la sfida tutta ligure fra Genoa e Spezia. Al "Ferraris" rossoblu e aquilotti, appaiati a 33 punti in classifica, si sfidano nell'anticipo delle ore 15. Mister Davide Ballardini non avrà a disposizione lo squalificato Radovanovic sostituito al centro della difesa da Goldaniga. Il pacchetto arretrato a protezione della porta di Perin sarà completato da Biraschi e Masiello con Zappacosta e Criscito sugli esterni. A centrocampo ci saranno Badelj e Strootman con Pjaca e Pandev ad innescare Destro. Risponde Vincenzo Italiano con Leo Sena in cabina di regia al posto di Matteo Ricci. Ai lati ci sono Maggiore e Pobega mentre Erlic gioca al fianco di Terzi con Vignali a destra e Bastoni a sinistra davanti a Provedel. In attacco il tridente è formato da Farias, Nzola e Gyasi.

Genoa (3-4-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello; Zappacosta, Badelj, Strootman, Criscito; Pandev, Pjaca; Destro.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Maggiore, Sena, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi.