Genoa-Udinese, si ragiona su uno scambio tra Biraschi e De Maio

Sebastien De Maio è un dei difensori a caccia di una nuova squadra in queste ultime giornate di mercato. Il difensore però, in uscita da Udine, fa gola a molte squadre in lotta per la salvezza vista la sua esperienza, e secondo Sky Sport il Genoa avrebbe proposto all'Udinese uno scambio tra il difensore e Davide Biraschi.