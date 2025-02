TMW Genoa, Vieira: "La nostra miglior partita in trasferta. L'Inter può vincere scudetto e Champions"

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, commenta in conferenza stampa la sconfitta subita con l’Inter a San Siro col risultato di 1-0.

È la vostra gara migliore in trasferta sotto la sua gestione?

“È la partita più bella, anche rispetto a quella con il Milan. Ma sono molto soddisfatto per come è stata gestita, il Genoa ha dimostrato di essere organizzato e con la giusta voglia di giocare l’uno per l’altro. Sapevamo che per i nostri attaccanti non sarebbe stato semplice, poi davanti qualcosa ho cambiato anche per provare a mettere pressione all’Inter. Peccato aver preso gol su angolo ma stiamo crescendo”.

Zanoli ed Ekhator come li ha visti?

“Hanno lavorato tanto e bene per la squadra entrambi. Non era facile considerato il valore dell’Inter. Sono stati disciplinati e bravi a gestire la gara. Cosa è mancato per prendere almeno un punto? Un po’ di fortuna, la squadra è stata compatta e ha messo in difficoltà l’avversario. Questo è mancato, la fortuna”.

Di cosa è maggiormente soddisfatto di quanto è riuscito a fare con il suo Genoa da quando è arrivato?

“La cosa che mi piace davvero della mia squadra è che tutti si sentono importanti, i miei giocatori parlano sempre di “noi” e non mettono mai “io” davanti al gruppo. Sono ragazzi che lavorano sempre bene in ogni allenamento, fanno tutto bene per poi la domenica fare punti e raggiungere la permanenza in A. Questa società merita tanto. Masini? La cosa che mi piace davvero è il suo spirito di sacrificio. Pensa prima alla squadra e poi a lui stesso. Ed è una cosa che a me piace tantissimo. Poi è un giovane che porta energia positiva. Credo nei calciatori che come Masini escono dal nostro settore giovanile. È un messaggio per tutti, perché io punto sui ragazzi del nostro vivaio. Ma anche Zanoli è uno che si sacrifica tanto. Grazie a tutti loro siamo usciti dal nostro periodo difficile. Ora dobbiamo essere anche un po’ più ambiziosi. Non abbiamo ancora fatto nulla, però in questo percorso voglio ringraziare anche tutto lo staff. C’è ancora strada da fare, serve sempre andare avanti a testa alta sulla nostra strada che è quella giusta”.

Perché ha sostituito Miretti? Pinamonti gioca meglio con una punta accanto oppure con due esterni?

“Pinamonti per noi è fondamentale. Con l’Inter chiaramente non era semplice mettersi in mostra. Lui ha fatto gol sia a due in avanti che in un tridente. Per me è un calciatore importante. Miretti fuori perché era stanco, ha corso tantissimo e c’era anche quel cartellino giallo a limitarlo”.

Che idea si è fatto dell’Inter? Può vincere scudetto e Champions League?

“Può vincere entrambi gli obiettivi. Hanno un grandissimo allenatore e tanti calciatori di altissima qualità. Possono farcela”.