Genoa, Zappacosta: "Non dimentichiamo che poco fa eravamo messi male, non rilassiamoci"

Torino e Genoa si sfidano allo stadio Olimpico Grande Torino per la 22esima giornata di Serie A. A pochi minuti dal fischio iniziale è Davide Zappacosta che, ai microfoni di Sky Sport, presenta il match: "Stiamo attraversano un buon periodo, ma non ci dobbiamo rilassare. Poche settimane fa eravamo in una brutta situazione, non l'abbiamo dimenticato. Dobbiamo continuare così, rimanere concentrati perchè nel calcio può cambiare tutto in fretta. Torino? Quando incontri una squadra che gioca a specchio diventa una partita difficile e basata sui duelli individuali. Noi dovremmo essere bravi a vincerli, abbiamo preparato bene la partita, siamo consapevoli della nostra forza e dovremo sfruttarla", ha concluso Zappacosta.