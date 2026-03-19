Germania, out Fullkrug e Bisseck, prima chiamata per Urbig e Karl: i convocati

La Germania ha diramato la lista dei giocatori convocati per le amichevoli in programma contro la Svizzera (27 marzo) e il Ghana (30 marzo). Il ct Julien Nagelsmann ha convocato due nomi nuovi: si tratta delle due giovani stelle Lennart Karl e Jonas Urbig. "Ci sono giocatori coinvolti che ancora non conosciamo bene e che potranno mettersi in mostra", ha detto il ct.

Assente Musiala: "Ci sarebbe piaciuto averlo con noi, ma gli stiamo dando il tempo necessario per recuperare, ha detto Nagelsmann. In merito agli assenti, come l'attaccante del Milan Niclas Fullkrug, oltre ad Adeyemi e Stiller, ha aggiunto: "Si tratta di capire chi si integra bene con gli altri".

I convocati della Germania

Portieri: Baumann (Hoffenheim), Nubel (Stoccarda), Urbig (Bayern Monaco).

Difensori: Anton (Borussia Dortmund), Brown (Eintracht), Gross (Brighton), Pavlovic (Bayern Monaco), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Stach (Leeds), Tah (Bayern Monaco), Thiaw (Newcastle), Vagnoman (Stoccarda),

Centrocampisti: Kimmich (Bayern Monaco), Gnabry (Bayern Monaco), Goretzka (Bayern Monaco), Havertz (Arsenal).

Attaccanti: Karl (Bayern Monaco), Leweling (Stoccarda), Nmecha (Borussia Dortmund), Sané (Galatasaray), Undav (Stoccarda), Wirtz (Liverpool), Schade (Brentford), Woltemade (Newcastle).