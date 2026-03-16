TMW News Ghiotta chance sprecata dal Milan. Euforia Como, ma Fabregas tiene i piedi a terra

Il Milan non sfrutta l'occasione servitagli sabato dall'Atalanta, visto il pareggio della Dea sul campo dell'Inter, cadendo all'Olimpico contro la Lazio e perdendo quindi un punto sui nerazzurri di Chivu. Ora la distanza tra i rossoneri e la capolista è di otto punti, col Diavolo che getta al vento la possibilità di accorciare a meno cinque dalla vetta e di riaprire ulteriormente i discorsi per il titolo.

Chi sorride è invece il Como. Dopo aver battuto la Roma in casa propria, i lariani sono quarti in classifica e pienamente dentro la zona Champions. Nella lotta salvezza continua invece la bagarre, col Lecce sconfitto a Napoli e con l'inaspettato ko del Cagliari a Pisa. Sono i temi del TMW News di oggi, dedicato al commento del weekend di Serie A, con l'ex giocatore Domenico Progna e con una serie di interviste realizzate dai nostri inviati. Qua sotto la puntata odierna: