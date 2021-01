Giampaolo chiude all'arrivo di Krunic: "È un giocatore forte, ma non verrà al Torino"

Rade Krunic, fermato dal Covid-19, salterà la prossima di campionato tra Torino e Milan. Una gara diversa dalle altre, perché sulla panchina dei granata c’è il suo ex tecnico Marco Giampaolo e perché il bosniaco è stato accostato più volte al mercato del Toro. In conferenza stampa, però, proprio Giampaolo chiude a questa possibilità: “È un calciatore che ho allenato all’Empoli, poi me lo sono ritrovato al Milan ma non l’ho allenato perché veniva da un infortunio. È migliorato, è un giocatore forte e con qualità, ma è un giocatore che non viene al Toro, non verrà a giocare al Toro”.

