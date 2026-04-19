TMW Giampaolo lancia Sanabria e Bonazzoli: la carica degli ex per ritrovare gol e punti salvezza

Stagione difficile quella di Antonio Sanabria. Stagione molto complicata quella della Cremonese. La squadra grigiorossa si gioca molto all'ora di pranzo contro il Torino. Punti pesanti in palio, punti che possono rappresentare una boccata d'ossigeno in attesa della sfida di domani sera al Via del Mare fra il Lecce e la Fiorentina. E mister Marco Giampaolo, per la gara contro i granata di Roberto D'Aversa, decide di affidarsi proprio all'attaccante paraguaiano al centro del reparto offensivo.

Tanti infortuni

La stagione, dicevamo, fin qui non ha sorriso alla punta fermata da diversi problemi fisici. Dopo un inizio con cinque presenze da titolare su otto partite, è arrivato un infortunio al polpaccio e poi otto gettoni su nove partite da subentrato con il gol contro il Lecce, l’unico della stagione, lo scorso 7 dicembre. Ancora un affaticamento muscolare a cavallo fra gennaio e febbraio e poi solo due partite giocate dall’inizio. Adesso l’occasione per riscattarsi ed aiutare la Cremonese a risalire la china per l'ex granata che in Piemonte ha realizzato 30 reti in 143 partite.

Bonazzoli altri ex

Al suo fianco ci sarà Federico Bonazzoli, anche lui un ex di questa partita. Più breve l'avventura della punta classe 1997 in granata visto che ha disputato una parentesi fra ottobre 2020 e il finale di stagione 2021 realizzando solo tre gol in 22 partite.