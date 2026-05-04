Cremonese, Sanabria: "Un attaccante vive per il gol, spero di segnarne uno decisivo oggi"

Antonio Sanabria, attaccante della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN a ridosso del calcio d’inizio del match con la Lazio che sarà determinante in chiave salvezza: “Sarà una partita molto importante. Mi manca il gol da troppo tempo, noi attaccanti viviamo per momenti del genere e spero di dare una mano alla squadra segnando la rete decisiva. Ne abbiamo tutti bisogno”. Ecco le formazioni ufficiali

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. All.: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.Sarri