Giannini: "Mourinho l'artefice della finale della Roma. Ha ottenuto ciò che voleva"

Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma, ha commentato la vittoria dei giallorossi contro il Leicester, che ha regalato loro la finale di Conference League, ai microfoni di Sky Sport: "Mi è piaciuta molto la squadra, si è sacrificata ed è stata sul pezzo. Pellegrini è stato lucido, tutti hanno messo in campo il massimo e Mourinho è stato l'artefice di tutto questo, ha toccato i tasti giusti anche con il pubblico. È stato un grande come sempre, ha ottenuto quello che si era prefissato".