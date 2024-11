Giannini: "Pellegrini? Sempre difeso, anche se non ne ha bisogno. Non ha mai creato polemiche"

L'ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, ha rilasciato un'intervista a Il Tempo, di cui vocegiallorossa.it propone uno stralcio. "Pellegrini è tra i più fischiati della squadra? L'ho sempre difeso, anche se non ne ha bisogno. Non ha mai creato polemiche, è un ragazzo che interpreta in modo serio anche il ruolo da capitano. Poi ci può stare che non possa giocare bene sempre o essere al massimo della condizione ogni partita. Credo che stia soffrendo l'ambiente che ha intorno e che si respira allo stadio. Però anche lui, come gli altri, deve fare di tutto per migliorare la situazione. Penso che queste cose le sappia, in quanto romano e perché conosce la mentalità del tifoso romanista".

La Roma sceglie l'allenatore

Intanto a tre giorni dall'esonero di Juric, la Roma è ancora a caccia del suo nuovo allenatore. Il nuovo nome, che adesso è ormai ad un passo, è quello di Claudio Ranieri, con l'italiano che irrompe nella corsa verso la panchina giallorossa piazzandosi in testa alle preferenze dei Friedkin. Come vi abbiamo raccontato, ieri c'è stata la partenza dello stesso Ranieri per Londra (assieme all'agente Chiodi) ed oggi è in programma l'incontro con i proprietari del club.

Ranieri è pronto a dire sì ai Friedkin per la sua terza avventura sulla panchina giallorossa dell'Olimpico, dopo le precedenti esperienze collezionate tra il 2009 e il 2011 prima, e poi negli ultimi mesi dell'annata 2018/19, anche in quella occasione con i gradi di traghettatore, come oggi. Se arriverà la fumata bianca, Ranieri giovedì mattina alle 11 sarà in campo a Trigoria a guidare l’allenamento che aprirebbe un nuovo capitolo della storia della Roma.