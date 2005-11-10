Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gila-Milan, sorride anche il Real Madrid: ecco quanto incassa davvero la Lazio

Gila-Milan, sorride anche il Real Madrid: ecco quanto incassa davvero la Lazio TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 18:14Serie A
Mario Gila è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. La Lazio ha trovato l'accordo per la cessione del difensore.

Mario Gila è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. Nelle ultime ore i rossoneri e la Lazio hanno definito l'intesa per il trasferimento a titolo definitivo del difensore spagnolo, che si trasferirà a Milano per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro. Un'operazione importante per le casse biancocelesti, che consentirà al club di ottenere risorse preziose da reinvestire sul mercato, anche se l'incasso effettivo sarà inferiore rispetto alla cifra pattuita con il Milan.

La clausola con il Real Madrid pesa sull'incasso

Quando la Lazio acquistò Gila dal Real Madrid nell'estate del 2022 per circa 6 milioni di euro, le due società inserirono nell'accordo una clausola sulla futura rivendita. Il club spagnolo ha infatti diritto al 50% della plusvalenza realizzata dalla società biancoceleste in caso di cessione del difensore. Una condizione che ora entrerà in gioco con il passaggio del centrale classe 2000 al Milan.

Alla Lazio resteranno 18 milioni di euro

Facendo i conti, la plusvalenza generata dalla cessione di Gila ammonta a 24 milioni di euro, vale a dire la differenza tra i 30 milioni incassati dal Milan e i 6 milioni spesi nel 2022 per acquistarlo dal Real Madrid. Di questi 24 milioni, la metà, ovvero 12 milioni, finirà nelle casse del club spagnolo, come previsto dagli accordi. Alla Lazio resteranno quindi 18 milioni di euro, una cifra comunque significativa che consentirà alla società di avere maggiore margine di manovra sul mercato in vista dei prossimi acquisti.

Articoli correlati
Scelgo, sorpasso e pago. Come nasce il blitz del Milan che in meno di 6 giorni si... Scelgo, sorpasso e pago. Come nasce il blitz del Milan che in meno di 6 giorni si assicura Gila
Gila-Milan, Napoli beffato? Non proprio: ecco perché gli azzurri si sono chiamati... Gila-Milan, Napoli beffato? Non proprio: ecco perché gli azzurri si sono chiamati fuori
Gila al Milan, arriva la fumata bianca. C'è l'accordo con la Lazio, tutte le cifre... Gila al Milan, arriva la fumata bianca. C'è l'accordo con la Lazio, tutte le cifre dell'affare
Altre notizie Serie A
Fiorentina in pole position per il nuovo crack del Real Madrid: il difensore Victor... Fiorentina in pole position per il nuovo crack del Real Madrid: il difensore Victor Valdepenas
Bologna, sondaggio per Folorunsho. Il centrocampista è rientrato al Napoli da Cagliari... Bologna, sondaggio per Folorunsho. Il centrocampista è rientrato al Napoli da Cagliari
Il Cagliari cerca il successore di Palestra: tentativo col Como per Mergim Vojvoda... Il Cagliari cerca il successore di Palestra: tentativo col Como per Mergim Vojvoda
Genoa, rinforzo in attacco: preso l'austriaco Elias Havel dall'Hartberg. Domani sarà... Genoa, rinforzo in attacco: preso l'austriaco Elias Havel dall'Hartberg. Domani sarà in città
Attenta Roma: il Fenerbahce vuole chiudere in fretta per Greenwood, nuova offerta... Attenta Roma: il Fenerbahce vuole chiudere in fretta per Greenwood, nuova offerta all'OM
Argentina da brividi, la nota del Napoli sull'inchiesta e il mercato: le top news... Argentina da brividi, la nota del Napoli sull'inchiesta e il mercato: le top news delle 22
Scelgo, sorpasso e pago. Come nasce il blitz del Milan che in meno di 6 giorni si... TMWScelgo, sorpasso e pago. Come nasce il blitz del Milan che in meno di 6 giorni si assicura Gila
Roma, Soulé resta in uscita: il Sunderland si informa, Borussia Dortmund alla finestra... Roma, Soulé resta in uscita: il Sunderland si informa, Borussia Dortmund alla finestra
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Si sta definitivamente chiudendo un'era e questo Mondiale sta decretando una volta di più chi è stato il migliore. In Serie A una nuova stagione è alle porte e ci sarà un'assoluta novità nella corsa Scudetto
Primo piano
Immagine top news n.0 Scelgo, sorpasso e pago. Come nasce il blitz del Milan che in meno di 6 giorni si assicura Gila
Immagine top news n.1 Juventus, stretta per El Dibu Martinez: domani Carnevali e Massara incontrano l'agente
Immagine top news n.2 Dall'inferno al paradiso: l'Argentina ribalta l'Egitto in dieci minuti in una partita folle
Immagine top news n.3 Juventus, Carnevali: "Distanza per Kolo Muani". Le parole su Vlahovic, Sorloth e Bruno Fernandes
Immagine top news n.4 De Laurentiis indagati, la nota del Napoli: "Esterrefatti! Valore Caprile certificato da perizia"
Immagine top news n.5 Gila al Milan, arriva la fumata bianca. C'è l'accordo con la Lazio, tutte le cifre dell'affare
Immagine top news n.6 Milan, prima volta a Milanello per Ruben Amorim. Ad attenderlo Gerry Cardinale, le foto
Immagine top news n.7 Zaniolo verso la permanenza all'Udinese: accordo fra le parti, i dettagli del nuovo contratto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Massara alla Juventus: come cambia l'organigramma e cosa accadrà ora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Carnevali punta su Massara: i motivi della scelta e cosa può accadere ora nel mercato della Juventus
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina ha una forza diversa sul mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Spese pazze e non è finita: perché il Tottenham è il Re di questo mercato
Immagine news podcast n.4 Mezza Nazionale italiana è in Premier League: chi sarà il prossimo ad andarci?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Quanto è stato grande Cristiano Ronaldo? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 La rosa del Napoli è già completa? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 De Canio sulla rosa del Napoli: “Forte e competitiva, ma c’è ancora distanza con l’Inter”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina in pole position per il nuovo crack del Real Madrid: il difensore Victor Valdepenas
Immagine news Serie A n.2 Bologna, sondaggio per Folorunsho. Il centrocampista è rientrato al Napoli da Cagliari
Immagine news Serie A n.3 Il Cagliari cerca il successore di Palestra: tentativo col Como per Mergim Vojvoda
Immagine news Serie A n.4 Genoa, rinforzo in attacco: preso l'austriaco Elias Havel dall'Hartberg. Domani sarà in città
Immagine news Serie A n.5 Attenta Roma: il Fenerbahce vuole chiudere in fretta per Greenwood, nuova offerta all'OM
Immagine news Serie A n.6 Argentina da brividi, la nota del Napoli sull'inchiesta e il mercato: le top news delle 22
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pisa, prima offerta alla Carrarese per Zanon e Abiuso: è stata rispedita al mittente
Immagine news Serie B n.2 Poker di club di Serie B sulle tracce di Giordano. Il terzino è svincolato dalla Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Pizza: "Nuova valutazione sul Partenio. Curva Nord? Può essere riaperta"
Immagine news Serie B n.4 Hellas Verona, presentata la nuova maglia con lo scudettato Elkjaer Larsen come testimonial
Immagine news Serie B n.5 Il SudTirol guarda in casa Venezia: Plizzari e Bjarkason gli obiettivi di Lovisa
Immagine news Serie B n.6 Cremonese, ceduto a titolo definitivo Zanimacchia al Padova. Accordo triennale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pescara, aumentano le chance di permanenza dell'esterno Faraoni
Immagine news Serie C n.2 Treviso, nuovo innesto in attacco: è fatta per l'ex carpigiano Gerbi
Immagine news Serie C n.3 Casertana, c'è il rinnovo di Kontek: "Qui mi sento a casa. Darò il massimo"
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, risoluzione consensuale con il portiere Giacomo Poluzzi
Immagine news Serie C n.5 Folgore Caratese, accordo annuale con l'ex Foggia Felice D’Amico
Immagine news Serie C n.6 Pescara, avanti ancora con Gaetano Letizia: il difensore firma fino al giugno 2027
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostici Mondiali, la schedina della settimana con Portogallo-Spagna e Francia-Marocco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Argentina-Egitto, Messi sfida Salah: Albiceleste favorita per i quarti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Argentina-Capo Verde, Messi e compagni a caccia della quarta vittoria consecutiva
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Piemonte saluta: "Via con rispetto e a testa alta. Credevo nella crescita della Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Femminile, si parte il 30 agosto: gli accoppiamenti dei primi turni
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, l'attaccante Sobal rinnova fino al 2028: sarà nuovamente prestata al Servette
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, nuovo prestito per Cappelletti: giocherà in Serie B con la maglia del Genoa
Immagine news Calcio femminile n.5 Una cinese per il centrocampo della Ternana Women: ha firmato Lina Yang
Immagine news Calcio femminile n.6 Grassadonia fra Lazio e Reggina: è l'unico punto interrogativo sulle panchine della Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 E se fosse il Mondiale della grande sorpresa finale?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 7 luglio 1998, Ronaldo e Kluivert rispondono a distanza. Il Brasile vince ai rigori
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi sul nuovo acquisto Viery alla Fiorentina
Newsticker
18:40 Argentina-Egitto 3 a 2: Messi sbaglia un rigore, poi guida una rimonta epica
05:57 Distinti e Popolari
05:38 La Spagna piega il Portogallo nel finale, il Belgio travolge gli Usa
06/07 Haaland abbatte il Brasile, l’Inghilterra resiste al Messico e passa ai quarti
05/07 Dagli Sponsor tecnici oltre 500 milioni di dollari alle 48 squadre del mondiale