Gila-Milan, sorride anche il Real Madrid: ecco quanto incassa davvero la Lazio
Mario Gila è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. Nelle ultime ore i rossoneri e la Lazio hanno definito l'intesa per il trasferimento a titolo definitivo del difensore spagnolo, che si trasferirà a Milano per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro. Un'operazione importante per le casse biancocelesti, che consentirà al club di ottenere risorse preziose da reinvestire sul mercato, anche se l'incasso effettivo sarà inferiore rispetto alla cifra pattuita con il Milan.
La clausola con il Real Madrid pesa sull'incasso
Quando la Lazio acquistò Gila dal Real Madrid nell'estate del 2022 per circa 6 milioni di euro, le due società inserirono nell'accordo una clausola sulla futura rivendita. Il club spagnolo ha infatti diritto al 50% della plusvalenza realizzata dalla società biancoceleste in caso di cessione del difensore. Una condizione che ora entrerà in gioco con il passaggio del centrale classe 2000 al Milan.
Alla Lazio resteranno 18 milioni di euro
Facendo i conti, la plusvalenza generata dalla cessione di Gila ammonta a 24 milioni di euro, vale a dire la differenza tra i 30 milioni incassati dal Milan e i 6 milioni spesi nel 2022 per acquistarlo dal Real Madrid. Di questi 24 milioni, la metà, ovvero 12 milioni, finirà nelle casse del club spagnolo, come previsto dagli accordi. Alla Lazio resteranno quindi 18 milioni di euro, una cifra comunque significativa che consentirà alla società di avere maggiore margine di manovra sul mercato in vista dei prossimi acquisti.