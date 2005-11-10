Lazio, ripresi i contatti per Sergi Dominguez: si prova a chiudere subito per il dopo-Gila
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Con Mario Gila destinato al Milan, i biancocelesti devono lavorare alla ricerca di un sostituto per blindare fin da subito la retroguardia del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. A detta di Sky Sport, il club di Lotito nelle prossime ore proverà a chiudere per Sergi Dominguez, difensore centrale della Dinamo Zagabria già cercato nei giorni scorsi.
I contatti sono ripresi e la Lazio pare intenzionata a definire quanto prima l'operazione, puntando proprio sul classe 2005 che piaceva già quando Gila sembrava a un passo dal Napoli.
Nell'ultima stagione lo spagnolo ha collezionato 41 presenze, con 2 gol e 4 assist, considerando tutte le competizioni disputate col club croato.
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