Giornata Internazionale della Donna, Lotito: "La violenza fa male, recuperiamo i valori civili"

In occasione della giornata internazionale della donna, la Lazio si impegna nel mandare un importante messaggio di sensibilizzazione per combattere la piaga della violenza sulle donne e di genere. Un tema delicato che è stato trattato, questa mattina, in una conferenza stampa all’Olimpico organizzata insieme all Associazione delle Forze di Polizia ARGOS. In rappresentanza della società biancoceleste, oltre al presidente Lotito, anche Acerbi, che ha fatto il proprio appello in merito: "La violenza è inaccettabile, soprattutto contro le donne. Ogni gesto - ha commentato il difensore - del genere deve essere condannato, quasi come un omicidio. Denunciate senza avere paura, perché se un uomo si comporta così una volta lo può fare di nuovo".

Ecco invece il commento del presidente Lotito:

"Facevo una riflessione. Per chi è cresciuto con un'educazione cristiana e cattolica, nel rispetto del valore umano, la violenza sulla donna fa male interiormente. L'uomo si differenza dalle bestie dalla razionalità, che frena l'istinto. Dobbiamo educare i bambini e i più giovani nel rispetto di alcuni valori. Io quando diventai presidente della Lazio parlai di calcio didascalico e moralizzatore, che doveva riscoprire il merito, l'abnegazione, il rispetto e il valore della dignità umana. Il nostro gol, la nostra vittoria è l'aver formato ragazzi che sono dei modelli di comportamento nella vita civile. L'educazione è importante. La Lazio è stata la prima società ad aver previsto l'uso dello psicologo per i giovani e per le famiglie".

All’evento hanno partecipato il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Pino Cangemi, l’allenatrice della squadra Lazio Women, Carolina Morace, Suor Paola, rappresentanti del mondo dello spettacolo come le attrici Anna Falchi, Antonella Lualdi, Antonella Interlenghi, Daniela Fazzolari, Linda Batista, rappresentanti delle Istituzioni, dei Corpi di Polizia, del mondo sportivo, giornalistico e televisivo.

Al termine della conferenza, è stato presentato il CD musicale prodotto dalla band ABBA The Best “A.MA.MI.“, contente un messaggio di non violenza e un richiamo al rispetto della persona, senza distinzioni e discriminazioni: il ricavato della vendita sarà devoluto all’Associazione no profit Argos delle Forze di Polizia.