Gli uomini mercato dell'E.League - Jonathan Bamba, una delle tante star del Lille di Campos

Il Lille è una squadra ricchissima di talento e fa della coralità la sua forza. Ikoné, Renato Sanches, Yazici, Boltman. E poi Jonathan Bamba: la sua velocità ha messo in crisi il Milan a San Siro e nella sfida di ritorno ha segnato la rete dell'1-1 definitivo. È arrivato nel 2018 a titolo gratuito dal Saint-Etienne rivelandosi uno dei migliori affari mai fatti. 6 gol e 8 assist in questa Ligue 1, è stato protagonista anche in Europa. Caratteristiche tecniche: esterno mancino velocissimo ma anche dalla grande tecnica, tutto destro, capace di saltare l'uomo. Non è potente ma sullo stretto è quasi imprendibile. In Italia non son stati convinti quando era un affare a zero. Adesso costa caro e piace alle big del nostro paese.

Nome Jonathan Bamba

Squadra Lille

Anno di nascita 1996

Ruolo Esterno offensivo sinistro

Scadenza del contratto 2023

Valutazione (Transfermarkt) 25 milioni