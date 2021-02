Gli uomini mercato dell'E.League - Majer, il diamante grezzo della Dinamo Zagabria

vedi letture

Piede mancino molto educato, fisico mingherlino e parola d'ordine discontinuità, ma con un potenziale da campione. Lovro Majer è uno dei migliori talenti in prospettiva di tutta la Croazia e se la Dinamo Zagabria, che raramente fallisce una cessione, ha rifiutato 15 milioni di euro dal Marsiglia, significa che dietro l'angolo ci sono anche proposte più golose. Talento straordinario, seguito in passato con forza anche da Fiorentina e Sampdoria, nell'ultimo giorno dell'ultima sessione mercato la Dinamo, non se l'è sentita di cedere il suo giocatore migliore anche la squadra di Zagabria vuole giocarsi tutti i fronti su cui è ancora in corsa. Discorso rimandato, quindi, alla prossima estate.

Nome Lovro Majer

Squadra Dinamo Zagabria

Anno di nascita 1998

Ruolo Trequartista

Scadenza del contratto 2026

Valutazione (Transfermarkt) 10 milioni