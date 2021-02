Gli uomini mercato dell'E.League - Mykolenko, il terzino del domani della Dinamo Kiev

Vitaliy Mykolenko è uno dei giocatori più moderni dell'intero panorama calcistico dell'Est Europa. Terzino sinistro della nazionale ucraina di Andriy Shevchenko, titolarissimo anche della Dinamo Kiev a ventuno anni, è stato visto già in azione contro le big europee nella fase a gironi di Champions League quando ha sfidato sia la Juventus che il Barcellona. Classe 1999, la scorsa estate è stato nome caldissimo sul tavolo di tanti club della nostra massima serie. Calciatore dai grandi mezzi fisici, si è imposto rapidamente come uno dei migliori laterali d'Europa grazie alla sua modernità: la fisicità gli rende infatti molto facile giocare da terzo di difesa in fase difensiva o da quarto quando c'è da spingere e la palla è in possesso dei compagni. Un modo di giocare sempre più prezioso nel calcio moderno.

Nome Vitaliy Mykolenko

Squadra Dinamo Kiev

Anno di nascita 1999

Ruolo Terzino sinistro

Scadenza del contratto 2025

Valutazione (Transfermarkt) 15 milioni