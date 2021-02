Gli uomini mercato dell'E.League - Soyuncu, snobbato dall'Italia. Grande a Leicester

Quando era un perno dell'Altinordu in patria, Caglar Soyuncu venne proposto anche a diversi club italiani. Che storsero il naso, perché il centrale turco all'epoca non era in voga come adesso. In Germania, dove il rapporto tra i due paesi è storicamente saldissimo e dove si fa poco caso alla provenienza ma tanto al talento, ci ha creduto il Friburgo. Da subito leader della difesa dei tedeschi, è andato poi al Leicester dove si sta consolidando come uno dei migliori interpreti a livello internazionale nel ruolo. Grandissimo fisico, stazza, due spalle larghe come le potenzialità che deve ancora esprimere, soffre chiaramente nel deficit di rapidità ma sopperisce con una grande intelligenza tattica. Soyuncu era già pronto per giocare nel grande calcio quando era in Turchia. Lo è ancor di più adesso.

Nome Caglar Soyuncu

Squadra Leicester City

Anno di nascita 1996

Ruolo Difensore centrale

Scadenza del contratto 2023

Valutazione (Transfermarkt) 40 milioni