Gol, assist e belle prestazioni. Tutti gli "italiani" impegnati nelle partite di ieri: CR7 a secco

Dalla Turchia al Portogallo, fino all'Estonia e alla Finlandia, tanti "italiani" (ovvero i tesserati per le squadre della Serie A) sono stati protagonisti nelle sfide di qualificazione a Qatar 2022 giocate ieri. Tante reti, come quella di Calhanoglu contro l'Olanda, ma anche assist e belle prestazioni. In campo anche Brahim Diaz e Villar nell'Euro Under-21, così come Muriqi e Vojvoda in amichevole. Ecco l'elenco completo di chi ha giocato:

Turchia-Olanda 4-2: Calhanoglu (Milan) 78' in campo, a segno al 46'; de Roon (Atalanta) 62' in campo; de Ligt (Juventus) 90' in campo.

Belgio-Galles 3-1: Mertens (Napoli) titolare e sostituito nei minuti di recupero; Lukaku (Inter) titolare e a segno su rigore al 73'.

Cipro-Slovacchia 0-0: Skriniar (Inter) e Kucka (Parma) giocano tutta la partita.

Estonia-Repubblica-Ceca 2-6: Barak (Hellas Verona) titolare, a segno al 27' e sostituito al 65'; Jankto (Sampdoria) titolare e sostituito al 65' dopo aver firmato due assist.

Finlandia-Bosnia 2-2: Dzeko (Roma) 90' in campo, così come Krunic (Milan); Gojak (Torino) titolare e sostituito al 64'.

Francia-Ucraina 1-1: Rabiot (Juventus) titolare e in campo 90', come Malinovskyi (Atalanta)

Gibilterra-Norvegia 0-3: Hauge (Milan) in campo a inizio ripresa.

Lettonia-Montenegro 1-2: Marusic (Lazio) titolare e 90' in campo.

Malta-Russia 1-3: Aleksey Miranchuk (Atalanta) è entrato nella ripresa, al 57', e ha firmato l'assist per la rete al 90' di Sobolev.

Portogallo-Azerbaijan 1-0: Cristiano Ronaldo (Juventus) 90' in campo.

Serbia-Irlanda 3-2: Vlahovic (Fiorentina) titolare, segna al 40' e viene sostituito all'82'; Milenkovic (Fiorentina) 90' in campo; Djuricic (Sassuolo) 63' in campo; Milinkovic-Savic (Lazio) in panchina.

Slovenia-Croazia 1-0: Kurtic (Parma) e Ilicic (Atalanta) titolari. L'attaccante è stato sostituito a 3' dalla fine, un giallo per il centrocampista. Brozovic e Perisic (Inter) in campo 90', Pasalic (Atalanta) entrato all'82'.

Slovenia U21-Spagna U21 0-3: Villar (Roma) 90' in campo, a segno al 54'; Brahim Diaz (Milan) 83' in campo, assist al 53'

Kosovo-Lituania 4-0 (amichevole): Muriqi (Lazio) 66' minuti in campo, a segno al 63'; Vojvoda (Torino) 90' in campo.