Gol in partitella e Napoli nel mirino: la Fiorentina ritrova Ribery. Domenica sarà a disposizione

Ottime notizie per Cesare Prandelli direttamente dal Centro Sportivo Davide Astori, in vista della sfida della Fiorentina contro il Napoli, in programma per domenica alle 12.30. Franck Ribery, infatti, sta bene e si è allenato regolarmente con la squadra. Il francese ha segnato un gol nella partitella come mostra il video pubblicato sui social ufficiali del club viola.