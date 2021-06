Gosens uomo del momento. Dalla Germania: sondaggio Barça, l'Atalanta chiede 35 milioni

L’emittente tedesca Sport1, partendo dalla straordinaria prestazione di ieri contro il Portogallo, parla del futuro di Robin Gosens. L’Atalanta, racconta l’emittente, nelle scorse settimane ha fatto valere l’opzione per il rinnovo del suo contratto, oggi valido fino al 2023. E per lasciarlo partire quest’estate chiede 35 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra importante, che però non ha spaventato il Barcellona che negli ultimi giorni ha contattato il suo agente per sondare condizioni e disponibilità.