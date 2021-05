Gotti coccola Musso: "È un portiere che porta punti. Tra i tre migliori del campionato"

Nell'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Bologna, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti si è soffermato su Juan Musso, distintosi negli ultimi mesi come uno dei migliori portieri del campionato: "Dico quello che penso e penso che abbiamo un grande portiere, che ti porta punti. Tra i pali e nelle uscite alte è tra i pochissimi, lo metto tra i tre migliori della A, poi si è ripetuta la scena di Benevento, dove non c’è solo l’errore di Musso, c’è anche un errore di Musso. Potrebbe essere anche in vantaggio, ma non para subito perché ripensa a Benevento e poi succede quello che abbiamo visto".

