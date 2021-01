Gotti si rammarica dopo Juventus-Udinese: "Ci siamo fatti tre gol da soli"

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus per 4-1. “Ci siamo fatti tre gol da soli. Ci siamo fatti il primo, abbiamo preso il secondo, prendendo queste azioni in profondità una dietro l’altra. Ci sono singole azioni che hanno spostato l’andamento della gara. Non abbiamo fatto bene in generale”.