Granada, Rui Silva sicuro: "L'Atletico ci è servito come palestra per superare l'ostacolo Napoli"

Fra i leader del Granada che questa sera affronterà il Napoli nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League c'è senza dubbio il portiere Rui Silva. Il giocatore, in scadenza e con un no come risposta alla proposta di rinnovo del suo attuale club, nelle scorse settimane era stato accostato anche all'Inter, ma pare che a spuntarla sia stato il Betis Siviglia.

In attesa di capire chi davvero potrà contare sul giocatore nella stagione 2021/2022 dalle colonne de La Gazzetta dello Sport arrivano alcune dichiarazioni del classe 1994 sulla sfida contro la formazione di Gennaro Gattuso. "Ostacolo di grandi dimensioni - afferma in relazione al club partenopeo -, però in Liga siamo abituati a giocare contro squadre altrettanto forti e di qualità paragonabile a quella del Napoli. Sabato abbiamo affrontato l’Atletico, uno dei migliori club del mondo, e abbiamo lottato bene. Una sfida che ci è servita per prepararci per ciò che ci aspetta col Napoli, abbiamo perso ma abbiamo dimostrato di poter competere. [...] Siamo una squadra che supera ostacoli, e il Napoli è il prossimo"