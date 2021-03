Gravina dà a De Rossi il bentornato in Nazionale: "Sarà un valore aggiunto per gli azzurri"

vedi letture

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato così, al sito ufficiale della Federazione, la notizia del ritorno in Nazionale di Daniele De Rossi in veste di collaboratore del ct Roberto Mancini: "Sono certo che la sua storia, la sua esperienza, il suo legame indissolubile con la maglia Azzurra possano diventare un valore aggiunto per una squadra che ha già dimostrato di poter ambire a risultati prestigiosi. Il Ct saprà come valorizzare le sue capacità all’interno del gruppo e dello staff. Questa nuova esperienza potrà inoltre garantire a Daniele una crescita ulteriore nel percorso di formazione tecnica".