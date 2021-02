Gravina rieletto, così la FIGC farà muro totale al progetto della Superlega

Gabriele Gravina è stato rieletto oggi quale presidente della FIGC nell'assemblea elettiva all'Hotel Cavalieri di Roma. Il numero uno del calcio italiano, negli scorsi giorni, a La Verità aveva detto questo sull'ipotesi caldeggiata da molti protagonisti del calcio internazionale di una Superlega. "Superlega? Il presidente Agnelli sta lavorando con la Uefa alla Super Champions che dovrebbe mettere la parola fine sul progetto Superlega, verso il quale ho sempre mostrato contrarietà perché mortifica il merito e le competizioni nazionali". Anche precedentemente, al Corriere dello Sport, aveva ammesso. "E' un'ipotesi che non considero proprio. E mi rimetto a quanto assicurato dall'Uefa: la Superlega non si fa. Ma non credo che Agnelli parlasse di quello. L'obiettivo è un altro: far crescere il calcio, rafforzare la Champions dal 2024, senza mortificare i campionati nazionali. Nessuno che ami il calcio potrebbe cavalcare rivoluzioni che modifichino gli equilibri della democrazia sportiva".