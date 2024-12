Gregucci su Lazio-Napoli: "Baroni e Conte hanno avuto un impatto speciale nelle loro realtà"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Angelo Gregucci ha parlato del match fra Lazio e Napoli: "Lazio-Napoli è importantissima - sottolinea Lalaziosiamonoi.it -. Siamo l’ottavo di finale più interessante, la gara più combattuta. Il Napoli è una delle candidate per il titolo e contro la Lazio vorrà vedere l’effettivo valore della su rosa attraverso il turnover. Conte è un martello, specialmente sulla settimana pulita. È un tecnico che ha la sua idea e va dritto per la sua strada. Per la Lazio, è un’occasione anche per capire quale potrebbe essere il prosieguo della propria stagione. Per capire un po’ la dimensione anche rispetto a corazzare come, appunto, i partenopei.

Baroni e Conte hanno avuto un impatto speciale nelle loro realtà. Forse la Lazio è addirittura la squadra più divertente l’Italia, che porta più uomini in area e ha gli esterni che spingono costantemente. In generale, vedo in Serie A tante squadre che non hanno il singolo che risolve le partite. Chi vince oggi lo fa attraverso la squadra, il gruppo, senza la stella vera e propria.

La Lazio deve giocare sempre con la stessa mentalità, con lo stesso atteggiamento. Il fascino del calcio di Baroni è che spesso l’avversario non sa come portarti la pressione. Vediamo i giocatori occupare zone di campo autonomamente, mettersi in visione. La Lazio dovrà stare attenta alle preventive contro il Napoli, non lasciare campo aperto a Kvara e Lukaku. Il belga è l’elemento chiave per il gioco di Conte. Ripeto, bisogna lavorare tanto sulle preventive. Guendouzi? Domani mi fido di Baroni, per me devono giocare i migliori".