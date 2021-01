Guardiola e il City 2021/22: Locatelli può sostituire Fernandinho. L'agente: "Sì, lo seguono"

Il Manchester City sulle tracce di Manuel Locatelli per la prossima stagione. Il centrocampista del Sassuolo, uno dei migliori di questa Serie A, potrebbe trasferirsi in Inghilterra a fine stagione, con Guardiola che pensa a lui per il dopo Fernandinho, calciatore in scadenza di contratto.

Locatelli ha col Sassuolo un contratto valido fino a giugno 2023 e una valutazione che si aggira sui 40 milioni di euro. "E a gennaio il Sassuolo non lo vende", ha detto al 'Daily Mail' il suo procuratore Stefano Castelnuovo. "Ma il Manchester City è una delle squadre che lo monitorano per la prossima estate".

Sulle tracce di Locatelli in vista della prossima stagione c'è anche la Juventus, club che lo trattò senza successo anche lo scorso settembre.