Guedes obiettivo della Fiorentina, il padre: "Senza coppe al Valencia è di troppo"

vedi letture

Gonçalo Guedes è uno degli ultimi giocatori a essere stati accostati alla Fiorentina in vista della prossima campagna acquisti. Il padre, Rogerio, ha parlato ad Antena1 del suo futuro al Valencia: "Se non fosse per i problemi del suo attuale club, andrebbe tutto bene. Ma lui brilla solo quando c'è una squadra che gli permette di farlo. Non so dire se andrà via, ma siccome non giocano le coppe, lui è di troppo".