Guendouzi a un passo dalle 100 presenze con la Lazio: "Voglio farne tante altre e vincere"

Matteo Guendouzi nel prossimo match contro la Juventus festeggerà le 100 presenze con la maglia della Lazio. Intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste, il centrocampista francese ha parlato così di questo traguardo: "Per me è motivo di orgoglio, sono felice di aver raggiunto questa cifra in poco più di due anni. Spero di poterne giocare ancora tante altre e soprattutto di vincerne il più possibile, a partire proprio dalla gara contro la Juventus".

Il tuo connazionale Dembélé ha vinto meritatamente il Pallone d'oro?

"Si, assolutamente! Ousmane è un grande calciatore e una grande persona. Lo scorso anno ha segnato molti gol e fatto cose incredibili, è stato bravo a superare tutte le difficoltà del passato. Giocare con lui in Nazionale è un onore, spero che possa tornare il prima possibile in campo e che possa vincere ancora tanti altri trofei personali perché è fondamentale anche per la Francia".

A proposito di Francia, in cosa devi alzare ancora il livello delle tue prestazioni per battere la concorrenza in vista del prossimo Mondiale?

"Ci sono tanti calciatori forti che sognano un posto, l'unica strada che ho è quella di fare bene con la Lazio per convincere il Ct a chiamarmi. Darò tutto per vivere le emozioni di un altro Mondiale, dopo quello del 2022".