Lazio, il Sunderland torna su Guendouzi. Il piano per l'attacco, da Castellanos a Raspadori

Il presidente Lotito è stato chiaro: la Lazio non sarà indebolita a gennaio. Altrettanto chiaro il messaggio del tecnico Sarri, che poi ha risposto dicendo: non indebolirsi non basta, serve rinforzarsi. Ecco, in tal senso il Corriere dello Sport fa sapere che ci sono in arrivo delle possibili offerte per giocatori chiave sulle quali bisognerà capire il da farsi, prima di pensare alle entrate.

Sia Mateo Guendouzi che Taty Castellanos infatti Sono appetibili in Premier League e potrebbero attirare offerte interessanti. La Lazio però secondo il quotidiano le valuterebbe soltanto se fossero davvero vantaggiose. Quanto? Si parla di 15-20 milioni, che potrebbero essere reinvestiti sul mercato.

Sul francese ci sarebbe l'interesse del Sunderland, allenato da Le Bris, che ha lavorato con Guendouzi ai tempi del Lorient. Il centrocampista è arrivato nella Capitale a fronte di un investimento di 13 milioni e va ricordato che il 10% sulla futura rivendita andrà al Marsiglia.

Riguardo a Castellanos poi vi abbiamo spiegato qui su TuttoMercatoWeb.com, la sua partenza sarebbe la chiave per pensare a un nuovo arrivo davanti. Mikel Oyarzabal è definito "inarrivabile" dal quotidiano, mentre resta vivo l'interesse per Giacomo Raspadori, che però ha un ingaggio un po' più alto rispetto all'argentino.

Il tutto però sarà deciso solamente dopo il verdetto dell'Authority, riguardo alla possibilità di fare mercato a zero, nella speranza che non venga confermato il blocco estivo.