Da Guendouzi al Taty: come la Lazio può (e deve) fare plusvalenze a gennaio

Fare di necessità virtù. Questo sarà il leitmotiv del mercato invernale della Lazio, con Maurizio Sarri che ha fatto capire come questa squadra abbia bisogno di un aiuto a gennaio. "Non indebolita non basta, la squadra va rinforzata - ha detto il tecnico toscano dopo il pareggio col Bologna -. Se deve arrivare qualche giocatore che non ci migliora, meglio che non arrivi". Per far arrivare qualcuno però sarà necessario cedere, anche perché la Lazio deve fare plusvalenze a gennaio per evitare limitazioni nel prossimo mercato estivo. L'obiettivo è ottenere minimo 30 milioni di plusvalenze e i candidati sono diversi. Il primo nome in cima alla lista è quello di Christos Mandas, "relegato" al ruolo di dodicesimo alle spalle di Provedel. Un lusso da oltre 10 milioni di euro che la Lazio al momento non può permettersi, per questo il greco è sul mercato e a gennaio, salvo sorprese, lascerà Roma.

Lazio, si ascoltano offerte per Tavares, Guendouzi e Castellanos

Un altro partente è Nuno Tavares, il cui valore del cartellino sta calando di settimana in settimana. Per il portoghese la Lazio spera di ottenere offerte vicine ai venti milioni di euro, anche se viste le difficoltà degli ultimi mesi c'è la possibilità di doversi accontentare di cifre inferiori. Suonano invece sirene inglesi per Guendouzi e Castellanos, entrambi cercati da club di Premier League con la Lazio che è stata chiara. Per entrambi sono state richieste offerte da 30 milioni di euro, con gli entourage dei due calciatori al lavoro per soddisfare le richieste biancocelesti. Se potesse scegliere Sarri preferirebbe rinunciare a Castellanos, ma anche Guendouzi può essere sacrificato se dovesse poi arrivare un sostituto all'altezza. Tutte valutazioni che verranno fatte solo davanti a offerte importanti, che difficilmente la Lazio potrà rifiutare per evitare guai nel prossimo mercato estivo.