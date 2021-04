Guiderà la Roma il prossimo anno? Fonseca: "Non lo so. Questa gara non cambia nulla"

"Cosa cambia questa qualificazione per lei? Non cambia niente". Paulo Fonseca ha risposto anche alle domande sul suo futuro al termine di Roma-Ajax 1-1, gara che ha permessi ai giallorossi di staccare il pass per le semifinali di Europa League.

Sarà l'allenatore della Roma il prossimo anno?

"Non lo so. Io so che guiderò la Roma nella prossima partita. Non sono minimamente preoccupato per il mio futuro. I Friedkin sono vicini alla squadra, è così dal primo giorno in cui sono qui".

