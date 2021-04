Roma, Fonseca: "Dzeko sta lavorando bene, è motivato e al servizio della squadra"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio contro l'Ajax che ha regalato ai giallorossi la qualificazione alle semifinali di Europa League: "Abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam rispetto ad oggi, in attacco i nostri avversari avevamo grande qualità ma noi in difesa abbiamo fatto una buona partita. Essere arrivati in semifinale è un grande motivo d'orgoglio perché stiamo rappresentando l'Italia in Europa, siamo molto contenti".

La squadra ha saputo lottare sia all'andata che al ritorno, è soddisfatto?

"Sì, l'Ajax è una grandissima squadra. Abbiamo sofferto di più nella prima partita, è stato difficile affrontarli perché in attacco sono molto forti: sapevamo di essere in vantaggio, abbiamo gestito bene la vittoria dell'andata".

Come cambia il rapporto con la Roma dopo questa semifinale raggiunta?

"Non cambia".

Sarà l'allenatore giallorosso anche il prossimo anno?

"Io so che nella prossima partita sarò l'allenatore della Roma, il futuro non è importante: non sono minimamente preoccupato da questo punto di vista. Rapporto con la società? Il Presidente è vicino alla squadra fin dal momento in cui sono arrivato qui".

Un commento su Cristante?

"Cristante ha molta qualità col pallone tra i piedi, per noi è importante cominciare a costruire le azioni con lui: è bravo ad uscire dalle situazioni di pressing degli avversari".

Dzeko è più motivato rispetto al passato?

"Dzeko è motivato, sta lavorando bene ed è sempre al servizio della squadra".