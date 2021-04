Gundogan contro la riforma Champions: "È solo il male minore rispetto alla Superlega"

Ilkay Gundogan solleva la questione riguardnte il nuovo format della Champions League che alza il numero di squadre partecipanti a 36, varando il discutibile format delle 10 partite libere senza gironi: "Con tutte le questioni della Superlega in corso potremmo parlare del nuovo format della Champions League? Sempre più partite, ma nessuno pensa a noi giocatori? Il nuovo format della Champions è solamente il minore dei mali in confronto alla Superlega...". Il centrocampista tedesco ha aggiunto: "Il format attuale della Champions funziona perfettamente ed è il motivo per il quale è la competizione più popolare al mondo, per i calciatori e per i tifosi".

With all the Super League stuff going on... can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League...

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 22, 2021