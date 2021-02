Haaland trascina il Dortmund a Siviglia: due gol e un assist del norvegese, finisce 2-3

Diciotto reti in tredici partite di Champions League. E quando hai un giocatore così, tutto diventa più facile, anche in un momento storico molto complicato. Erling Braut Haaland trascina il Borussia Dortmund al Ramon Sanchez Pizjuan a un sorprendente successo per 3-2.

Suso illude, poi monologo BVB - E pensare che la sfida era cominciata nel peggiore dei modi per la squadra di Terzic, perché dopo 7' Suso (con il destro) aveva trovato la deviazione di Hummels e battuto Hitz. Gli spettri cominciano ad affiorare, ma la Champions League è ormai il giardino di casa Haaland: il norvegese prima invita Dahoud al tiro dalla distanza (e che tiro, imparabile per Bono), poi duetta con Sancho e ribalta il punteggio, infine chiude una ripartenza condotta da capitan Reus. All'intervallo è 1-3, senza nemmeno troppa fatica. Il Siviglia gestisce il possesso (61% contro 39%), i tedeschi sono devastanti in velocità e fanno male ogni volta che arrivano nei pressi della porta difesa da Bono.

Lopetegui la riapre con i cambi - Un canovaccio che non cambia nella ripresa. Il Siviglia fa girare la palla con grande lentezza, senza mai impensierire la difesa giallonera. Lopetegui nota le difficoltà dei suoi e cambia tutto il trio offensivo: fuori Suso e i fantasmi di Gomez ed En-Nesyri, dentro Torres, de Jong e Munir. La tripla mossa rivitalizza gli andalusi, più intraprendenti soprattutto sulle corsie laterali, anche se le occasioni latitano. Ci vuole una punizione del neo-entrato Oscar a spezzare la noia: palla sul palo, Hitz è fortunato a non deviare nella propria porta. E all'84' arriva la rete che dà un po' di speranze in vista del ritorno, firmata dal bomber olandese sull'assist dello stesso Oscar.