Hamsik: "Fabian Ruiz all'altezza delle big di Liga, ma io spero che resti al Napoli"

vedi letture

"Napoli mi manca, voglio rivedere la mia città e i miei amici. Ritorno? Non credo ci sarà l'opportunità. Non mi sono proposto, non c'è niente. Il Napoli guarda al futuro". Parole e pensieri di Marek Hamsik, ex capitano del Napoli che ha rilasciato una intervista al quotidiano spagnolo 'AS'.

Hamsik ha poi dato un consiglio a Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che ha altri due anni di contratto finito nel mirino delle big di Liga: "Ha scelto di venire a Napoli ed è stata una grande decisione, perché è una grande squadra dove ha potuto giocare la Champions League da protagonista. È cresciuto molto e penso che potrebbe giocare tranquillamente in uno dei big club spagnoli, ma spero che rimanga a Napoli per fare grandi cose".