Harakiri Milan: destino ancora nelle mani dei rossoneri ma Pioli dovrà vincere a Bergamo

Il Milan non coglie un'importante occasione per archiviare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League, facendosi fermare sullo 0-0 in casa dal Cagliari. Nonostante ciò, il destino è ancora nelle mani dei rossoneri, che però per essere sicuri di potervi accedere senza guardare i risultati delle altre potranno solamente vincere, assicurandosi quindi senza sofferenze la qualificazione alla massima competizione europea. In ogni caso, in caso di arrivo a pari punti con Juventus, Napoli o entrambe, i rossoneri hanno il favore dell'avulsa.