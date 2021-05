Harry Kane elogia Mourinho: "È incredibile, ha la mia stessa mentalità"

Harry Kane, bomber del Tottenham, ha parlato a SkyBet soffermandosi - tra le altre cose - sul suo rapporto con Mourinho e del suo esonero dagli Spurs: "Pochettino e Mourinho hanno uno stile di lavoro completamente diverso, nel gioco, nell'organizzazione e nell'allenamento. Con Mauricio facevamo tanto lavoro in palestra, mentre con José era molto meno. Lui si aspettava che fossimo uomini e ci comportassimo come tali in campo. Voleva dei leader. Ad essere onesti, probabilmente è lì che non ha funzionato del tutto con Mourinho: non avevamo abbastanza quella leadership che serviva in quel momento. Ovviamente il club era in una fase difficile, con Mauricio che era stato esonerato non è mai semplice l'arrivo di un nuovo allenatore. Con José ho avuto un ottimo rapporto, ci siamo trovati dal primo istante. Penso che ci capissimo, avevamo una mentalità simile e il modo in cui vedevamo le cose in campo, fuori dal campo e la mentalità in allenamento. Abbiamo costruito un ottimo rapporto. Ancora una volta è un peccato che non siamo riusciti a vincere, ma ho avuto la fortuna di lavorare con Pochettino e Mourinho, sono due allenatori incredibili che mi hanno sicuramente aiutato nella mia carriera".