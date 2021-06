Hellas, corsa a quattro per la panchina: da Tudor a Di Francesco, il punto

Dopo l'addio di Ivan Juric l'Hellas Verona è alla ricerca del nuovo allenatore a cui affidare la panchina e la corsa è a quattro per la successione del tecnico passato al Torino. L'ultima idea è quella che porta a Eusebio Di Francesco, che vuole rilanciarsi dopo la brutta parentesi al Cagliari. Resistono poi le candidature di Alessio Dionisi, che non ha ancora trovato l'accordo con l'Empoli per la permanenza in Toscana, e Igor Tudor. Più difficile la pista che porta invece a Vincenzo Italiano.