Hellas-Crotone, le formazioni ufficiali: Juric sceglie Kalinic, Riviere manda in panchina Simy

Alle ore 15 scendono in campo al Bentegodi l'Hellas Verona e il Crotone. Sono state rese note le formazioni ufficiali: Juric sceglie Kalinic come terminale offensivo del suo Hellas, in cui a centrocampo c'è la forza di Tameze affiancata dal fosforo di Ilic. Alle spalle del centravanti croato, invece, Barak e Zaccagni. In casa Crotone la curiosità riguarda soprattutto la scelta per l'attacco, dove il colossale Simy è messo in panchina da Riviere, che andrà dunque ad affiancare Messias nel tandem d'attacco scelto da Stroppa.

Ecco gli undici ufficiali.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Allenatore: Ivan Juric.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Vulic, Reca; Messias, Riviere.

Allenatore: Giovanni Stroppa.