Hellas, Lazovic: "Ritiro iniziato bene. Vogliamo fare meglio rispetto all'anno scorso"

Ai microfoni di Hellas Verona Channel, Darko Lazovic, ha parlato dopo i primi giorni di ritiro: "Le prime impressioni sul Verona del nuovo corso, quello di mister Di Francesco? Molto positive. Il ritiro è iniziato bene, seguiamo le indicazioni del nostro nuovo allenatore per prepararci al meglio in vista del nuovo campionato. Quali sono i miei obiettivi personali? Prima di tutto aiutare la squadra, cercando di giocare sempre meglio. Abbiamo archiviato due stagioni chiudendo il campionato nella parte sinistra della classifica. Vogliamo continuare così, migliorando se possibile, ma sappiamo che non è mai facile ripetersi e che la salvezza resta il nostro principale obiettivo. Penso che questo sia un gran bel gruppo, dentro di noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Se al terzo anno in gialloblù inizio a sentirmi un leader di questa squadra? Io, come i compagni che sono qua da più tempo, siamo pronti per aiutare i ragazzi nuovi per costruire e mantenere il bel gruppo che si è visto in questi anni. Il rinnovo di contratto un attestato di stima del Club? Sì, restare per più tempo nella stessa squadra per me è molto importante. A Verona mi trovo bene, sono contento di essere qui e spero di aiutare il Verona a raggiungere i risultati che si prefigge. Il mister che dice che nel suo sistema di gioco gli esterni meritano di essere valorizzati perché sono un punto di forza? Fa piacere. Ma indipendentemente da come voglia giocare il mister, tutti noi dobbiamo essere a disposizione e fare quello che ci chiede per ottenere il massimo, sia a livello collettivo che individuale".