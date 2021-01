Hellas Verona, ag. Yeboah: "Felice del rinnovo. Il '21 sia l'inizio di una carriera di successo"

Questo pomeriggio l'attaccante Philip Yeboah Ankrah ha legato il proprio futuro a quello dell'Hellas Verona rinnovando il proprio contratto fino al 2023. Intervistato da Calciohellas.it il suo agente Oliver Arthur ha manifestato la propria felicità per il buon esito della trattativa: "Ho sempre avuto fiducia in lui, fin dal primo giorno che le nostre strade si sono incrociate. Sono felice che il club l’abbia confermato con un contratto da professionista. Il presente in prima squadra era atteso, ma questa è una grande notizia per me. il nostro desiderio è che il 2021 sia l’inizio di una carriera di successo”.